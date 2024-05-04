MLB／高祐錫一球未投就被當交易包！教士換來馬林魚打擊王

根據大聯盟官網報導，今天教士隊和馬林魚隊達成一筆交易，馬林魚將送出2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez），向教士換來了3名新秀加上韓籍後援投手高祐錫，正式打響本季交易第一槍。

明星二壘手阿拉斯因為精湛的球棒控制能力而獲得「委內瑞拉一朗」美譽，過去2年分別在美聯、國聯獲得打擊王，是史上首位連2年在不同聯盟拿到打擊王的打者，去年阿拉斯打擊率高達3成54，入選明星賽、拿下二壘手銀棒獎、獲得MVP選票，堪稱是生涯年表現。

然而，馬林魚遲遲未與阿拉斯談續約，在不盡人意的開季後確定要當賣家，教士休賽季就曾傳出對阿拉斯有興趣，如今終於順利得手。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）提到，交易包裹內包含黑德（Dillon Head）、馬錫（Jakob Marsee）、馬托雷拉（Nathan Martorella ），3人皆為外野手，在教士農場分別位居第6、9、13名，另外包括本季在2A的韓籍救援投手高祐錫。

高祐錫休賽季以2年450萬美元合約加盟教士，不過並沒有被列入開季名單，本季在小聯盟2A登板10場，防禦率為4.38，在大聯盟一球未投就遭到交易。

這筆交易將讓教士本就人滿為患的內野更加擁擠，目前內野主力分別為一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、二壘手波賈茲（Xander Bogaerts）、游擊手金河成、三壘手馬恰多（Manny Machado），皆曾獲得明星賽或個人獎肯定，守備不突出的阿拉斯預計將以指定打擊為主。