快訊

BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

「沒有牧羊人身上沒羊群味」 賴清德勉新閣：傾聽民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／高祐錫一球未投就被當交易包！教士換來馬林魚打擊王

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚將強打二壘手阿拉斯交易至教士。 美聯社
馬林魚將強打二壘手阿拉斯交易至教士。 美聯社

根據大聯盟官網報導，今天教士隊和馬林魚隊達成一筆交易，馬林魚將送出2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez），向教士換來了3名新秀加上韓籍後援投手高祐錫，正式打響本季交易第一槍。

明星二壘手阿拉斯因為精湛的球棒控制能力而獲得「委內瑞拉一朗」美譽，過去2年分別在美聯、國聯獲得打擊王，是史上首位連2年在不同聯盟拿到打擊王的打者，去年阿拉斯打擊率高達3成54，入選明星賽、拿下二壘手銀棒獎、獲得MVP選票，堪稱是生涯年表現。

然而，馬林魚遲遲未與阿拉斯談續約，在不盡人意的開季後確定要當賣家，教士休賽季就曾傳出對阿拉斯有興趣，如今終於順利得手。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）提到，交易包裹內包含黑德（Dillon Head）、馬錫（Jakob Marsee）、馬托雷拉（Nathan Martorella ），3人皆為外野手，在教士農場分別位居第6、9、13名，另外包括本季在2A的韓籍救援投手高祐錫。

高祐錫休賽季以2年450萬美元合約加盟教士，不過並沒有被列入開季名單，本季在小聯盟2A登板10場，防禦率為4.38，在大聯盟一球未投就遭到交易。

這筆交易將讓教士本就人滿為患的內野更加擁擠，目前內野主力分別為一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、二壘手波賈茲（Xander Bogaerts）、游擊手金河成、三壘手馬恰多（Manny Machado），皆曾獲得明星賽或個人獎肯定，守備不突出的阿拉斯預計將以指定打擊為主。

後援 教士 馬林魚

相關新聞

MLB／高祐錫一球未投就被當交易包！教士換來馬林魚打擊王

根據大聯盟官網報導，今天教士隊和馬林魚隊達成一筆交易，馬林魚將送出2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez），向教士換來了3名新秀加上韓籍後援投手高祐錫，正式打響本季交易第一槍。 明星二壘手阿拉

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平攜太太真美子出席，今天大嫂團的IG帳號也貼出選手夫...

MLB／今永昇太豪奪單月最佳新人 小熊教頭想起兩大強投

小熊隊日籍投手今永昇太華麗的大聯盟起步，今天收下國聯3、4月單月最佳新人殊榮，小熊教頭康索（Craig Counsell...

MLB／比賽球衣負評多 大聯盟與NIKE宣示改善

美國職棒大聯盟（MLB）比賽球衣的負面批評不斷，聯盟今天與廠商NIKE共同聲明，承諾改善字體、顏色、合身度等多項問題

MLB／今永昇太防禦率0.78傲視大聯盟 驚訝美國「紅燈可轉彎」

小熊隊日籍左投今永昇太昨天繳出7局無失分好投，幫助小熊以1：0完封大都會隊，賽後防禦率降到0.78，暫居大聯盟防禦率王。今永昇太今天受訪時被問到旅美生活最驚訝的事，他的答案是「紅燈可以轉彎。」

MiLB／2A兩台將都敲安 鄭宗哲本季第3轟出爐

旅美海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲今天敲出個人本季第3轟，雙重賽總計7打數，敲出2支安打，貢獻2分打點；老虎隊2A野手李灝宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。