棒球／陳偉殷術後第2戰突遇大亂流 4局挨2轟掉6分吞敗
效力獨立聯盟長島鴨隊的台灣左投陳偉殷，今天術後復出第2場先發不太順利，4局上遇到大亂流，單局挨了2發全壘打，先發4局丟掉6分，吞下本季首敗，長島鴨隊以7：14輸球。
長島鴨隊今天與渡輪鷹隊之戰，陳偉殷擔任先發，前3局沒有遇到太大狀況，僅被敲出2支安打，但4局上先被默特（Taylor Motter）敲出2分砲，又挨了布魯克斯（Robert Brooks）一發3分砲，單局就被敲7支安打，丟掉6分。
長島鴨隊在4局下追回3分，但接下來7局上、8局上渡輪鷹隊持續得分，長島鴨隊雖然在7局下、8局下都有反擊，但仍追不回分差。
陳偉殷前一場5局失2分（1責失）但沒能進帳勝投，今天一共投了4局，被敲9支安打，丟掉6分承擔敗投，另有2次三振，防禦率從1.80上升到7.00。
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