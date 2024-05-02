MLB／人帥真好！大聯盟「清蜂俠」不只開球還推出專屬球員卡

昨日道奇、響尾蛇的對戰賽前因場邊有大量蜜蜂群聚，導致比賽延後開打，響尾蛇隊隨即找上在附近的捕蜂人希爾頓（Matt Hilton）「即刻救援」，他迅速以專業技術完成滅蜂任務，獲得全場球迷英雄式歡呼，隨即獲響尾蛇邀請開球，不只如此，今天他還獲得球員卡合約，將推出專屬簽名卡。

希爾頓是藍天害蟲防治公司（Blue Sky Pest Control）分公司經理，在比賽當下他正巧在球場附近觀看兒子的樂樂棒球賽，接到通知後僅花半小時就抵達，希爾頓乘坐場務車進球場時獲得全場歡呼，完成工作後球迷們更熱烈高喊「MVP」，他也受邀擔任本場比賽開球嘉賓。

賽後希爾頓的帥氣外表意外在網路上獲得高人氣，有球迷稱他有張像影星伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、傑森史塔森（Jason Statham）的明星臉，球員卡公司Topps更打鐵趁熱，與他簽下球員卡合約。

🐝 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: We’ve signed a deal with Matt Hilton (the Bee Specialist from last night’s game) and we’re making autograph cards from his all-time great performance. pic.twitter.com/uftVYAbjkw — Topps (@Topps) 2024年5月1日

這張球員卡卡面上是希爾頓開完球示意場邊球迷鼓譟的一幕，標題還致敬經典科幻驚悚電影《變蠅人》的台詞：「蜜蜂感到害怕、蜜蜂非常害怕：亞利桑那的蜂群。」球迷們可以花8.99美元獲得這張難得的「球員」卡，甚至有機會抽中親筆簽名或特殊版本。