MLB／解除蜜蜂危機後被喊MVP獲邀開球 捕蜂人：壓力很大

今天道奇與響尾蛇之戰原定當地時間晚上6點40分開打，但因蜜蜂在本壘後方築巢導致比賽延後，所幸響尾蛇球團找到名為希爾頓（Matt Hilton）的捕蜂人，順利解決突發事件，他也獲邀擔任開球嘉賓，接受球迷們歡呼。

比賽延後1小時55分後，正式開打，響尾蛇沃克（Christian Walker）延長賽第10局敲出再見兩分砲，幫助響尾蛇以4：3氣走道奇。大谷翔平全場5打數1安打，本季首次單場吞3K。

希爾頓是鳳凰城「Blue Sky Pest Control」分公司經理，他當時正好在球場附近看兒子打球，當他接到電話時，立刻出發前往響尾蛇球場，只花半小時就到達。希爾頓乘坐場務車到球場，球迷們給予英雄式歡呼，他穿上捕蜂裝開始進行任務時，場邊撥放西洋搖滾歌曲「Holding Out For A Hero」，完成工作後球迷們高喊「MVP」，他也受邀擔任本場比賽開球嘉賓。

The @Dbacks rewarded beekeeper Matt Hilton with a ceremonial first pitch!



He is pure electricity. pic.twitter.com/We6hMwOgBJ — MLB (@MLB) 2024年5月1日

希爾頓受訪時談到球迷們的歡呼，「我沒想到會這樣，我原本以為做完該做的事，然後就離開了。這真的很有趣。」希爾頓還提到當下的心情，「我不會說謊，這有點傷腦筋，讓比賽繼續下去的壓力很大，不過我很開心來到這，負責處理它。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這種事自己從沒見過，「這是一個瘋狂的狀況，我認為響尾蛇球團和捕蜂人即時處理這種狀況，做得很好。」