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MLB／阿布瑞尤打擊率0.099被下放小聯盟 太空人教頭：很罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
阿布瑞尤。 路透
阿布瑞尤。 路透

太空人隊37歲古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）陷入生涯最大低潮，開季出賽22場，打擊率不到1成。阿布瑞尤也同意被下放小聯盟，到春訓訓練設施調整狀態。

阿布瑞尤生涯前9季效力白襪隊，打擊表現都相當出色，曾3度入選明星賽，2020年更奪下美聯MVP。去年他以3年5850萬美元合約轉戰太空人，累積18轟及90分打點，打擊率0.237，僅打點還算維持水準，但整體攻擊指數（OPS）0.680創生涯新低。

沒想到阿布瑞尤今年表現更差，前71打數只有7安打，只有一支二壘安打是長打，打擊率0.099，OPS只有0.269，相當悽慘。

太空人如今把阿布瑞尤下放小聯盟，太空人總管布朗（Dana Brown）解釋，「我們認為把阿布瑞尤帶到那個環境有很多好處，兩邊都同意這個安排，我們有信心讓他在那做特定的訓練，例如揮棒節奏和對球的專注，我們期盼能盡快帶他回來。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）直言，下放阿布瑞尤這種老將很罕見，這說明阿布瑞尤也是人，艾斯帕達還表示，「我在這項運動待很久，看見一位資深球員經歷這些很難受，當你看見這一切，你知道我們要把他調整好，在大聯盟賽場很難做到。」

Jose Abreu 太空人

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