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MLB／達比修有先發6場終於贏了 脖子緊繃復歸5局0失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
傷癒歸隊的達比修有終於拿下本季首勝。 美聯社
傷癒歸隊的達比修有終於拿下本季首勝。 美聯社

教士隊日籍投手達比修有日前因脖子緊繃進入傷兵名單，休息2周後在今天重新登板，面對紅人隊繳出5局無失分好投，也終於拿下本季首勝，教士隊最終以6：4贏球，達比修有取得美日通算第197勝。

達比修有開季前5場先發狀況起起伏伏，其中1場7局失3分的優質先發反吞下敗投，1勝難求，17日更因脖子緊繃進入傷兵名單，好在問題不大，24日就重新開始練投。

達比修有今天重返投手丘，雖僅投70球但有50顆好球，繳出5局被敲3安無失分表現，另有3次三振、沒有保送，最快球速來到95.7哩。

教士3局下靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的安打先馳得點，5局下又靠3支安打串連，加上對方捕手妨礙打擊、失誤樣樣來，單局攻下4分，自此未曾落後。

松井裕樹也幫了一把，達比修有退場後，教士連兩位後援投手各掉2分，但松井裕樹在7局上1出局後接手，投出1.2局無失分的表現，幫助球隊守住勝利，也拿下本季第4次中繼成功。

教士 松井裕樹 達比修有

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