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MLB／道奇響尾蛇之戰因「蜜蜂」延後開打 不是史上首見

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊與響尾蛇隊之戰，原訂9：40分開打，卻因蜜蜂在本壘後方築巢導致比賽延後。 路透
道奇隊與響尾蛇隊之戰，原訂9：40分開打，卻因蜜蜂在本壘後方築巢導致比賽延後。 路透

棒球比賽延後開打可能因為下雨、下雪外，還有另一項人類無法掌握的狀況，就是蜜蜂。今天道奇隊與響尾蛇隊之戰，原訂9：40分開打，卻因蜜蜂在本壘後方築巢導致比賽延後，這不是響尾蛇主場第一次「蜜蜂暫停」。

道奇作客響尾蛇系列賽第1戰昨天正常舉行，今天本壘後方的防護網上突然多了一大塊蜂巢，轉播單位也特寫蜜蜂群聚畫面，在擔心影響觀眾、球員情況下，賽事只能先延後，等處理完蜂巢再舉行。

響尾蛇球團也開始大玩諧音梗，由於蜜蜂英文Bee與Be相似，先是現場廣播希望球迷「bee patient（耐心等候）」，接著又放起披頭四的名曲「Let It Be」。

響尾蛇主場上一次因為蜜蜂導致比賽暫停，是在2014年4月3日對巨人隊之戰，當時是中外野飛來一大群蜜蜂，導致比賽暫停。

棒球 道奇 響尾蛇

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