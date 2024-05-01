MLB／天使慘了…楚奧特半月板撕裂要開刀 連4年進傷兵

天使隊麻煩大了，今年在少了大谷翔平後，當家球星接連受傷，楚奧特（Mike Trout）今天宣布因左膝半月板撕裂需要進行手術，他接受訪問時眼眶濕潤，他說：「這真的非常沮喪，但我們會度過的。」

楚奧特今年敲出聯盟最多的10轟，打擊率2成20，依舊是球星級的表現，然而在昨天6：5擊敗費城人隊的比賽中，第3局開始覺得膝蓋痠痛，當下不以為意，還是正常的打完整場比賽。

「一開始只是痠痛。」楚奧特表示：「我告訴自己或許只是撞到什麼東西，而沒有注意到，但比賽完接受治療，還是非常痠。」當下球團讓他觀察隔天起床狀況，「我根本無法下床。」於是接受MRI檢查才發現是半月板撕裂。

Mike Trout was seemingly frustrated talking about his knee injury pic.twitter.com/56QAxgOdJl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月30日

根據ESPN報導指出，天使隊尚未對楚奧特的歸隊時間提出計畫，要等本周接受醫生檢查後才有較明確時間，但根據熟悉這類傷勢的人士指出，最好的情況也要4到6周才能回歸。

天使隊瑞登（Anthony Rendon）日前才因左腿筋撕裂傷脫離戰線，如今楚奧特也成為傷兵，兩人從2021到2023年合計一共972場比賽僅打了385場，而這段期間兩人加起來的薪資是2.18億美元。

楚奧特在2021年小腿拉傷、2022年背傷、去年手傷，今年球季原本狀況正好，卻連續4年都因傷勢影響出賽，楚奧特說：「你奮力打球，爛事還是會發生。」