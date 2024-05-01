MLB／隔18年再現 道奇打線零三振

道奇隊昨天以8：4擊敗響尾蛇隊，隊史相隔18年再度出現打線全場無三振的罕見紀錄，響尾蛇主場右外野看台上方架設有三振計數器，道奇外野手赫南德茲看到一個燈都沒亮，還以為是電子看板操作員罷工。

響尾蛇5任投手面對道奇44打席，有17打席投到兩好球、36顆兩好球後的投球，沒人可以K掉打者；道奇隊史前一次打線沒有任何三振是2006年8月28日對戰紅人隊，赫南德茲可能是昨天唯一注意到此事的人。

響尾蛇主場右外野有與Circle K超商合作的三振計數器，主隊投手投出三振就會亮燈一個「K」符號；赫南德茲第9局注意到三振計數器一片黑，他說：「我以為是他們放棄比賽了，所以把所有的『K』都拿掉。」

道奇教頭羅伯茲表示，相隔18年，這段期間有這麼多比賽，如今才再度出現這樣的紀錄，這必須歸功選手，打出有競爭力的打席，想盡辦法打到球。

大谷翔平4打數2安打，另有1保送，貢獻1分打點、跑回1分。他的得點圈打擊備受關注，此役先在第2局滿壘的打席敲出雙殺打，再度引起討論，但他隨後在第8局一、二壘有人時敲出安打，攻下道奇隊第8分，日本媒體形容「汙名奉還」。