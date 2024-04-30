MLB／洋基還要付1900萬美元！希克斯轉戰天使陷低潮遭DFA

天使隊今天將開季打擊低迷的希克斯（Aaron Hicks）指定讓渡（DFA），右投克里斯托伐克（Zac Kristofak）下放3A，從小聯盟拉上右投丹尼爾（Davis Daniel）和大物游擊手塔克（Cole Tucker）。

希克斯去年被洋基指定讓渡，轉戰金鶯隊後找回身手，整體攻擊指數（OPS）高達0.806。不過今年他以底薪合約加盟天使，卻再度陷入迷航，累積57打數，只有8安、1轟和5打點，打擊率0.140，OPS僅0.415，且總共吞下23次三振。

天使目前外野陣容整齊，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、沃德（Taylor Ward）和阿德爾（Jo Adell）開季都相當火燙，因此希克斯很難有機會上場。

希克斯生涯先效力雙城3個賽季，2016年轉戰洋基後，一待就是8個賽季。2019年他和洋基簽下7年7000萬美元合約，儘管他去年被DFA，但洋基還要支付他2年薪水共1900萬美元，以及2026年的100萬美元買斷金。