MLB／大物怎麼都長一樣？金鶯升3A全壘打王網友回應超歪樓

由於明星外野手海斯（Austin Hays）進入傷兵名單，金鶯隊決定將本季在小聯盟火力四射的大物新秀基爾塔德（Heston Kjerstad）升上大聯盟，增添替補深度，這也是金鶯今年拔擢的第3名百大新秀，不過基爾塔德的造型意外引起網友們的關注。

基爾塔德是2021年大聯盟選秀榜眼，季前名列官網百大新秀第32名，去年他就曾在大聯盟「開箱」過，13場出賽留下2成33打擊率，以及2轟、3打點，今年開季則從小聯盟出發，出賽21場狂轟10發全壘打、海灌30分打點，攻擊指數高達1.175，是目前3A的全壘打王。

金鶯近年的先發外野手海斯因左小腿拉傷進入傷兵名單，在小聯盟打得嚇嚇叫的基爾塔德自然成為教練團的遞補首選，包括此前的考瑟（Colton Cowser）、哈勒戴（Jackson Holliday）金鶯季前的百大新秀中就有3人登上大聯盟。

然而，網友們討論的不是金鶯農場有多肥沃，而是笑稱金鶯的農場新秀「都是同一個模子印出來的」，畢竟其他主力包括拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）、哈勒戴及基爾塔德等人同樣都是金髮、捲毛、碧眼，一時讓人難以分辨。

網友們說：「我相信有所謂『金鶯臉』這種東西了」、「每個新秀都長得一模一樣」、「他長得像是韓德森加上哈勒戴」、「他們都是ikea工廠複製出來的對吧？」

今天基爾塔德以先發第8棒、右外野手之姿登場，4個打數沒有建樹，吞下3K，本季首安還要再等等。