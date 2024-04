MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷全面攻擊火力驚人

道奇隊今天在主場面臨3連戰遭大都會隊清盤的壓力,大谷翔平3局下轟出致勝兩分砲,不但生涯176轟超越「酷斯拉」松井秀喜1轟,寫下大聯盟日籍球員新紀錄,賽後打擊率升至3成68、安打35支更在大聯盟獨居榜首。

道奇今天在49287名觀眾前,以10:0擊敗大都會,3連戰最後一戰討回面子,大谷3打數2安打、被保送1次,打點、得分各兩分,打擊率從3成59升至3成68,守護者隊外野手史蒂芬‧關(Steven Kwan)3成58居次,道奇開路先鋒貝茲(Mookie Betts)3成55暫居第3。

Shohei Ohtani stands alone with the most Major League home runs ever by a Japanese-born player! pic.twitter.com/sSzlp2K3Wt