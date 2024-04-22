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MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷全面攻擊火力驚人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平開轟後回到休息室與隊友擊掌。 美聯社
大谷翔平開轟後回到休息室與隊友擊掌。 美聯社

道奇隊今天在主場面臨3連戰遭大都會隊清盤的壓力，大谷翔平3局下轟出致勝兩分砲，不但生涯176轟超越「酷斯拉」松井秀喜1轟，寫下大聯盟日籍球員新紀錄，賽後打擊率升至3成68、安打35支更在大聯盟獨居榜首。

道奇今天在49287名觀眾前，以10：0擊敗大都會，3連戰最後一戰討回面子，大谷3打數2安打、被保送1次，打點、得分各兩分，打擊率從3成59升至3成68，守護者隊外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）3成58居次，道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）3成55暫居第3。

大谷最近7場比賽連續出現安打，目前35支領先史蒂芬‧關1支，貝茲和太空人隊亞土維（Jose Altuve）33支並列第3。

道奇目前13勝11敗在國聯西區排名第1，大谷開季24戰全勤出賽，除了打擊率、安打數在大聯盟領先，二壘打11支（唯一達二位數）也是榜首，長打率6成63、OPS攻擊指數都排名第3。

大谷今天3局下砲轟大都會先發投手豪瑟（Adrian Houser），本季第5轟出爐，在隊上和赫南德茲（Teoscar Hernandez）並列第2，落後貝茲1轟；大聯盟則有34人至少5轟，勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）排名第1，天使隊楚奧特（Mike Trout）8轟居次。

大谷在道奇主要打擊數據都名列前茅，包括出賽、打數95次、安打、二壘打、三壘打1支、壘打數63個、盜壘5次、打擊率、長打率不是獨居就是並列榜首，全壘打、得分19、上壘率4成31、OPS也排名第2。

大聯盟 道奇

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