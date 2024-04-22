MLB／把金布洛爾的球丟進噴泉後 金鶯考瑟轟進噴泉救贖

金鶯隊24歲菜鳥外野手考瑟（Colton Cowser），昨天把「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）生涯第422次救援成功的球丟進噴泉，賽後拚命道歉；今天再戰皇家隊，考瑟3局上直接把球轟進噴泉，成為致勝一擊，幫助金鶯5：0獲勝。

昨天3連戰第2戰，考瑟9局下完成再見接殺，完全沒注意這顆球對金布洛爾意義重大，生涯救援次數追平退役名將華格納（Billy Wagner），並列大聯盟史上第7；考瑟接到球後，順勢往後拋上看台，掉進皇家主場考夫曼球場知名的噴泉區，後來才發現「代誌大條」。

金鶯官網指出，考瑟今天抵達考夫曼球場時，仍然感到巨大悔恨，他說：「仍然昨天發生的事感到難過，已向金布洛爾道歉了。」

3連戰最後一戰3局上，考瑟轟出中右外野方向430英尺陽春砲，剛好就打進噴泉，攻下全場第1分，還被喻為「找到噴泉救贖」，幫助金鶯在系列賽搶下兩勝，總教練海德說：「我們更喜歡他把球打進噴泉，而非扔進噴泉。」

至於昨天被丟進水裡的球，後來被球場工作人員撈出，考瑟為了彌補疏失，特別拿了容器把球放進去，放在金布洛爾休息室座位旁的置物櫃上方，等這顆球晾乾。

金布洛爾完全沒有生氣，笑說：「還有很多水需要排出，再看看如何吧。」