快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

MLB／把金布洛爾的球丟進噴泉後 金鶯考瑟轟進噴泉救贖

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

金鶯隊24歲菜鳥外野手考瑟（Colton Cowser），昨天把「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）生涯第422次救援成功的球丟進噴泉，賽後拚命道歉；今天再戰皇家隊，考瑟3局上直接把球轟進噴泉，成為致勝一擊，幫助金鶯5：0獲勝。

昨天3連戰第2戰，考瑟9局下完成再見接殺，完全沒注意這顆球對金布洛爾意義重大，生涯救援次數追平退役名將華格納（Billy Wagner），並列大聯盟史上第7；考瑟接到球後，順勢往後拋上看台，掉進皇家主場考夫曼球場知名的噴泉區，後來才發現「代誌大條」。

金鶯官網指出，考瑟今天抵達考夫曼球場時，仍然感到巨大悔恨，他說：「仍然昨天發生的事感到難過，已向金布洛爾道歉了。」

3連戰最後一戰3局上，考瑟轟出中右外野方向430英尺陽春砲，剛好就打進噴泉，攻下全場第1分，還被喻為「找到噴泉救贖」，幫助金鶯在系列賽搶下兩勝，總教練海德說：「我們更喜歡他把球打進噴泉，而非扔進噴泉。」

至於昨天被丟進水裡的球，後來被球場工作人員撈出，考瑟為了彌補疏失，特別拿了容器把球放進去，放在金布洛爾休息室座位旁的置物櫃上方，等這顆球晾乾。

金布洛爾完全沒有生氣，笑說：「還有很多水需要排出，再看看如何吧。」

皇家 金布洛爾 金鶯

延伸閱讀

MLB／被問到應對道奇贏球壓力 大谷卻秒想到這題對天使不敬

MLB／打席前換球好抱歉 大谷向對手表歉意：我也想快點打

MLB／大谷翔平176轟打破日籍選手紀錄 道奇痛宰大都會

MLB／「大谷就是偉大球員」 松井秀喜：我的數字無法比較

相關新聞

MLB／終於等到破紀錄176轟 大谷翔平超越松井秀喜喊鬆了口氣

千呼萬喚，大谷翔平破紀錄的大聯盟生涯第176轟，終於在今天問世，3局上敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，終場以10：0擊敗...

MLB／「大谷就是偉大球員」 松井秀喜：我的數字無法比較

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第176轟，登頂大聯盟日籍球員最多轟紀錄，將前輩松井秀喜的數字正式擠落第2位，松井直言大谷是一...

MLB／打席前換球好抱歉 大谷向對手表歉意：我也想快點打

175轟出爐後，大谷翔平一連7場砲管熄火，直到今天終於敲出破紀錄的176轟，賽後他對對手有抱歉的話要說，因為打席前必須更...

MLB／大谷單場4上壘 賽後訪問6題有4題問唯一出局打席

道奇隊今天又以4：6輸給大都會隊，近9戰吞下7敗，大谷翔平2打數敲出1安打、3次保送，單場4度上壘，但賽後是全場唯一被解...

MLB／把金布洛爾的球丟進噴泉後 金鶯考瑟轟進噴泉救贖

金鶯隊24歲菜鳥外野手考瑟（Colton Cowser），昨天把「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）生涯第4...

MLB／被問到應對道奇贏球壓力 大谷卻秒想到這題對天使不敬

大谷翔平今天以大聯盟生涯176轟，正式超越旅美前輩松井秀喜的紀錄，但松井在季後賽的輝煌成績，仍是大谷未來看齊的目標，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。