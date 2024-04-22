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MLB／被問到應對道奇贏球壓力 大谷卻秒想到這題對天使不敬
大谷翔平今天以大聯盟生涯176轟，正式超越旅美前輩松井秀喜的紀錄，但松井在季後賽的輝煌成績，仍是大谷未來看齊的目標，目前生涯仍是0季後賽經驗，等待首度「解鎖」。
大谷今天賽後受訪，談到自己的「松井印象」，儘管不確定是否看過松井在2009年世界大賽的表現，但相比讀賣巨人隊時期，更有印象的是洋基時期。
松井大聯盟生涯10年，共6季參與季後賽，全數都是在洋基，累積56場出賽敲出64支安打、10轟、打擊率0.312，其中在2009年世界大賽憑藉6成15打擊率敲出8安、3轟、8分打點，拿下世界大賽MVP。
大谷賽後被問到，松井秀喜過去在洋基處於贏球的壓力下打球，而自己如今也在強權道奇打球，將會如何應對這樣的壓力。大谷對此回應，「我過去在天使打球，很喜歡天使和那裡的球迷，這不是有沒有壓力的問題，這樣說是對天使不敬。」他強調，在哪隊無關壓力與否，「每個打席都很重要。」
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