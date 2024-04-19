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MLB／舊金山台灣日525登場 黃仁勳任開球嘉賓

中央社／ 舊金山18日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將為舊金山台灣日開球，這是他的開球初體驗，矽谷影響力人物站上投手丘備受期待，他的招牌黑皮衣是否還會亮相也將成為焦點。（NVIDIA提供）中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將為舊金山台灣日開球，這是他的開球初體驗，矽谷影響力人物站上投手丘備受期待，他的招牌黑皮衣是否還會亮相也將成為焦點。（NVIDIA提供）中央社

舊金山台灣日將於5月25日登場，主辦方「T-League 台灣一級棒聯盟 」今年邀請到輝達創辦人暨執行長黃仁勳擔任開球嘉賓，這將是他的開球初體驗，預料將為奧克蘭運動家球場帶來超高人氣。

舊金山台灣日自2022年首度舉辦，今年邁入第3年，主辦方接洽邀請來重量級嘉賓、輝達執行長黃仁勳開球，活動即日展開售票。

今年活動定於5月25日週六在奧克蘭運動家隊球場登場，根據大聯盟官網，當天奧克蘭運動家迎戰休士頓太空人，比賽於美西時間下午1時7分開打。

舊金山台灣日今年邁入第3年，主辦方此次接洽邀請到重量級嘉賓、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開球，活動展開售票。圖為2023年舊金山台灣日現場，攝於2023年5月27日。中央社
舊金山台灣日今年邁入第3年，主辦方此次接洽邀請到重量級嘉賓、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開球，活動展開售票。圖為2023年舊金山台灣日現場，攝於2023年5月27日。中央社

主辦方今年還邀請台鋼啦啦隊Win Stars和台灣饒舌歌手大支擔任活動表演嘉賓，並於開場前於場外與球迷們互動，再度將原汁原味的台灣體育娛樂文化帶入舊金山灣區，加上黃仁勳在當地的「超高分量」，預計今年的活動將為奧克蘭運動家球場帶來超高人氣。

黃仁勳經常現身各大科技會議和廠商活動，這將是他人生第一次在球場扮演「開球嘉賓」的角色，矽谷影響力人物站上投手丘備受期待，他的招牌黑皮衣是否還會亮相也將成為焦點。

2024年是運動家隊留在奧克蘭的最後一季，球團宣布2028年搬去拉斯維加斯，並將於2025年先移往沙加緬度的巨人3A小聯盟主場比賽，舊金山台灣日的主辦方將積極爭取明年能在大聯盟巨人隊主場舉辦台灣日活動，將傳統延續下去。

大聯盟 巨人 運動家

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