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中職／兄弟猛登翹鬍子撞臉「品客」 每天花時間照顧
中信兄弟隊外籍投手猛登加盟後，臉上的「翹鬍子」成為球迷最好的辨識招牌，更與知名洋芋片品牌Logo「撞臉」，他笑說，效力韓職時就曾被隊友叫「品客」當作綽號。
猛登大聯盟生涯初登板時效力運動家隊，當時他的鬍子造型就成為焦點，猛登透露，自己從大學時期就開始蓄鬍，原因是看到隊友留鬍子開始效仿，沒想到一留起鬍子就投得比較好，就此一留十多年。
「不會說是為了運氣，但因為從沒中斷過。」猛登表示，每天大概要花5到10分鐘整理鬍子，捏兩小坨強力髮蠟讓它定型。
被問到這個翹鬍子是否有被說像哪個名人？猛登笑說：「有，滿多人說我像品客，韓職時隊友還會說，今天是品客登板，也不在意被這麼稱呼。」猛登在2014年踏入美職，2016年升上大聯盟後累積了6季資歷、出賽65場，隨後到韓職效力於起亞虎隊。
而今年加盟兄弟後，猛登3場先發取得2勝0敗、防禦率3.18的不俗成績，尤其17局加起來投了19次三振，德州出身的他不擔心接下來面對台灣炎熱天氣。
「可能對鬍子影響比較大吧，髮蠟會融化。」猛登先開玩笑，後認真回覆，「天氣是選手要去適應的，德州也很熱，只是沒有台灣這麼早開始熱。」
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