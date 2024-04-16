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MLB／大谷3支1加妨礙打擊上壘 示範不靠安打跑完4壘包

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷雖然不靠安打就跑回第3分，但道奇仍是不敵國民。 美聯社
大谷雖然不靠安打就跑回第3分，但道奇仍是不敵國民。 美聯社

大谷翔平破紀錄的第176轟還在蓄力，今天面對國民隊3打數敲出1安打，另靠妨礙打擊上壘，兩度跑回分數，第6局不靠安打就跑完4個壘包，道奇隊終場仍以4：6不敵國民。

大谷首打席打穿中間防線形成安打，靠弗里曼（Freddie Freeman）的安打進占三壘，再用高飛犧牲打跑回分數，大谷第2打席則是遭到三振。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）此役表現不穩，先發5局被敲8安打、失6分，首局在三壘有人時出現暴投送分，第3局被敲3支長打丟掉2分，包括阿布姆斯（CJ Abrams）的陽春砲，第5局再被賈西亞（Luis García Jr.）掃三分砲。

道奇最多處於2：6落後，大谷的第3打席在6局下因妨礙打擊上壘，快腿盜上二壘、再因暴投推進壘包，史密斯（Will Smith）擊出的滾地球送回三壘上的大谷；大谷的第4打席在7局下錯過一、二壘有人的建功機會，打向中外野的飛球遭到接殺。

道奇8局下靠赫南德茲（Teoscar Hernández）、孟西（Max Muncy）安打串聯再追回1分，但無力再進逼分數，道奇吞下2連敗。

大谷翔平13日敲出大聯盟生涯第175轟，追平松井秀喜的日籍球員大聯盟最多轟紀錄，外界敲碗等待破紀錄的第176轟，一連三場都未現蹤。

大谷翔平 道奇

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