MLB／「看到球上面有印東西」 達比修躲過176轟對大谷說抱歉

教士隊今天以6：3擊敗道奇隊，達比修有先發5局失3分無關勝敗，但在面對大谷翔平的3打席都勝出、賞出2次三振，也讓自己避免成為破紀錄轟的苦主。他賽後也笑說，在大谷的打席看到球上面有特殊字樣，「感覺道奇在做什麼奇怪的事喔！」

大谷至今天賽前累積大聯盟生涯175轟，已經追平松井秀喜保持的大聯盟日籍選手最多轟紀錄，破紀錄的176轟何時出現備受關注，而今天達比修擔任先發投手，3打席都讓大谷空手而歸。

Yu Darvish, 95mph Fastball (foul) and 93mph Cutter (Swinging K), Individual Pitches + Overlay



How Darvish set up Ohtani for the cutter. pic.twitter.com/5m82iNg1Zi — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2024年4月15日

為了迎接可能的破紀錄轟出現，道奇在大谷上場的打席啟用的球上面，印有特殊數字和字母，達比修在首局的過招中也注意到了球的特別之處，「我看了一眼，看到上面有數字和字母，感覺道奇在做什麼奇怪的事喔。」

達比修坦言，知道大谷要挑戰破紀錄，所以自己也是盡了全力去對決，比較抱歉的第2打席大谷打了飛球出局後，「我跟他說，抱歉都是壞球」，他說：「如果可以投進好球帶，我會覺得更好，沒能跟他好好一較高下，這是我覺得比較抱歉的地方。」該打席前3球都是壞球，第4球大谷揮空，其實也是1顆壞球。