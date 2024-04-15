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MLB／大聯盟預計速速面談大谷 美媒：唯一有罪是交友品味

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
針對先前水原一平的風波，大谷翔平近期將和大聯盟面談。 路透社
針對先前水原一平的風波，大谷翔平近期將和大聯盟面談。 路透社

前翻譯水原一平的驚天竊案，調查逐漸來到尾聲，據「今日美國」報導，大聯盟預計在聯邦政府調查結束後面談大谷，釐清他在此事件中是否有不當作為。

水原非法賭博及挪用大谷帳戶還債，延燒已近一個月，近日經由聯邦調查起訴書逐漸還原全貌，大谷在事件當中被描述為「受害者」，對於全案並不知情，直到事件爆發後才發現自己所賺的1600萬美元已經人間蒸發。

大聯盟是否將有自己的調查程序？大聯盟辦公室日前曾發出新聞稿，將待執法機構全案判決決議後，決定是否進一步啟動調查大谷，而「今日美國」報導，大聯盟預計將會快速面談及釐清大谷是否有不當作為。

報導中使用「quickly interview and clear」字眼，預期大谷可望從此事中全身而退，文中也形容：「大谷唯一有罪的，大概就是交友品味很糟以及對自己的財務狀況太天真。」

大聯盟 水原一平

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