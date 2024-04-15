MLB／今永昇太3場先發無責失 防禦率0

小熊隊日籍投手今永昇太受到的關注遠不如山本由伸，卻讓大聯盟持續驚豔，昨面對水手隊再繳5.1局失1分、無責失好投，幫助小熊以4：1贏球，生涯前3場先發都投4局以上、防禦率仍是0，今永成小熊隊史第一人。

今永先發5.1局被敲5安打、失1分，第2局首位打者漢尼格因失誤上壘，兩出局後烏力亞斯的二壘打攻下1分，此後未再掉分。

鈴木誠也力挺同胞，第3局在1：1局面敲出超前陽春砲，第7、8局輪到布許、阿瑪亞各敲一發陽春砲，幫助小熊鎖定勝利，今永的第2勝入袋。

今永大聯盟生涯前3場先發，合計15.1局無責失，防禦率還是完美的0。從1913年採計防禦率數據以來，生涯前3場出賽都投4局以上、無責失，今永是大聯盟史上第3人、隊史第1人。

根據當天狀況能夠及時調整投球策略，成為今永的生存之道，他指出此役指叉球、變速球狀況都不是很好，也注意到水手打者有針對自己擬定擊球策略，有辦法放掉他的指叉球，「我今天真的感受到了，大聯盟真的很多很棒的打者。」而他的對應之道是轉而專注直球的品質，在自身狀況不佳的比賽中仍能守住戰局。

道奇隊以5：2擊敗教士隊，大谷翔平2打數沒有安打，有2次保送，靠高飛犧牲打進帳1分打點，還參與到板凳清空。