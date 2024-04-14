快訊

LINE聊天室一鍵變透明！上班族必學高效5招 聊天還不怕老闆抓包

長期記憶比短期記憶更不容易遺忘？名醫答案可能讓人出乎意料

新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享年75歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／狂！今永昇太又飆5.1局好投奪勝 3場先發防禦率還是0

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今永昇太本場掉了大聯盟生涯第1分但非自責，3場先發防禦率還是0。 路透社
今永昇太本場掉了大聯盟生涯第1分但非自責，3場先發防禦率還是0。 路透社

小熊隊日籍左投今永昇太持續驚艷大聯盟，今天面對水手隊先發5.1局失1分、無責失，幫助小熊終場以4：1贏球，今永拿下第2勝，3場投完防禦率還是0，他無畏天寒只穿短袖球衣上陣成為個人標誌，與芝加哥球迷之間的連結也躍上當地媒體版面。

今永今天先發5.1局被敲5安打、失1分，第2局首位打者漢尼格（Mitch Haniger）因失誤上壘，兩出局後烏力亞斯（Luis Urías）的二壘打攻下1分，此後未再掉分。

今永大聯盟生涯前3場先發，合計15.1局無責失，防禦率還是完美的0。

鈴木誠也力挺同胞，第3局在1：1局面敲出超前陽春砲，第7、8局輪到布許（Michael Busch）、阿瑪亞（Miguel Amaya）各敲一發陽春砲，幫助小熊鎖定勝利，今永的勝投入袋。

今永以表現迅速贏得小熊球迷的心，有趣的是，他先前在芝加哥瑞格利球場的出賽，因為寒天之中僅著短袖球衣已經多次吸引美國媒體關注，進而有6位小熊球迷裸上身，分別在身上寫著「SHOTA!」6個字支持今永，而今永表示，「我有聽說他們的事，說是因為我都穿短袖上場，所以他們決定不穿衣服支持我，但我是比較擔心他們感冒啦！」

當地廠商Obvious Shirts嗅到商機，與今永達成合作，他將為6人各買一件衣服，上面印有字母，讓他們穿著衣服也能支持今永，而今永也有意親自遞交禮物。

小熊教頭康索（Craig Counsell）今天賽前聊起此事，他表示，「這就是昇太的本性，他在這裡待得開心，也讓自己可以在場上發揮得更自在。」

大聯盟 小熊隊 水手

延伸閱讀

MLB／遊騎兵投手挨轟怒捶牆壁右手骨折 教頭：不聰明

MLB／日本3巨頭熱聊15分鐘獨缺他 松井裕樹：說聊完了…

MLB／大谷翔平榮幸與松井並列 媒體想問水原被公關攔截

MLB／大谷翔平炸生涯第175轟追平松井 水原風波拋腦後

相關新聞

MLB／狂！今永昇太又飆5.1局好投奪勝 3場先發防禦率還是0

小熊隊日籍左投今永昇太持續驚艷大聯盟，今天面對水手隊先發5.1局失1分、無責失，幫助小熊終場以4：1贏球，今永拿下第2勝...

MLB／日本3巨頭熱聊15分鐘獨缺他 松井裕樹：說聊完了…

今天道奇、教士隊賽前，實現經典賽日本隊冠軍班底的再相會，大谷翔平、達比修有、山本由伸在外野熱聊約15分鐘，卻獨缺松井裕樹...

MLB／遊騎兵投手挨轟怒捶牆壁右手骨折 教頭：不聰明

遊騎兵隊投手柏克（Brock Burke）昨天中繼0.2局失4分，今天進入傷兵名單，受傷原因卻讓總教練波奇（Bruce ...

MLB／老虎三壘手失誤掉3分投球再挨3分砲 教頭稱非懲罰調度

老虎隊今天對雙城隊一日兩戰都吞敗，午場戰到延長12局，麥金斯崔（Zach McKinstry）先在三壘發生賠掉3分的失誤...

MLB／大谷翔平榮幸與松井並列 媒體想問水原被公關攔截

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出生涯第175轟，追平大前輩松井秀喜保有的大聯盟日籍球員最多轟紀錄，賽後他對此表示榮幸，「我...

MLB／道奇、教士全壘打大戰 大谷第175轟 追平松井秀喜

道奇隊與教士隊昨天上演一場全壘打大混戰，大谷翔平敲出生涯第175轟撰寫歷史，道奇4轟一度將山本由伸拱上勝投候選，但教士也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。