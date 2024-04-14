MLB／強權勇士痛失王牌 外媒推薦2補救方案

MLB國聯強權勇士隊傷王牌投手，外媒急列出補強選項！戰績暫居分區龍頭的勇士隊，14日凌晨宣布隊內王牌史泰德（Spencer Strider）將動手肘韌帶修復手術，賽季確定報銷，外媒建議目標爭冠的勇士兩種補救方案，一是內部提拔，連同備受寄望的瓦德雷普在內，勇士有3名農場新秀能嘗試；二是進行交易，人選包含馬林魚強投盧薩多（Jesus Luzardo）、運動家的前明星布萊克本（Paul Blackburn）。

王牌賽季報銷

根據《雅虎體育網》報導，MLB國聯勁旅亞特蘭大勇士隊14日凌晨，宣布一大壞消息：陣中超級王牌投手、去年賽季國聯雙冠王的史泰德將動刀，以內部支撐手術修復手肘尺側副韌帶，雖然這個手術的恢復期不像韌帶置換（Tommy John）手術那麼久，但也確定史泰德本季提前報銷。

作為勇士體系備受期待的強投，史泰德在生涯第一個完整賽季（2022年）就繳出完美成績，年僅23歲的他投出11勝、ERA僅2.67的超強成績，僅131.2局就飆破200次三振（202），拿下最佳新人第2名，去年賽季更全面爆發，繳出20勝、281次三振的國聯雙冠王表現，入選全明星賽，更票選賽揚獎第4名。

本季春訓史泰德有野心更上層樓，相對以往幾乎只投直球跟滑球，他拿出新武器「曲滑球」，可惜開季就受到傷病打擊。當前暫居東區龍頭、本季目標是爭冠的勇士，該如何應對近乎是全聯盟最強投的損失呢？

內部提拔或交易

《CBS體育網》分析，勇士可以有兩種彌補方案，首先是內部拔擢，去年夏天首輪籤選下的瓦德雷普最備受期待，雖然稚嫩的他仍處於小聯盟2A，首個職業賽季有控球問題，但誇張的三振潛力值得勇士賭一把，另外，去年短暫上過大聯盟的艾爾德、史密斯肖弗也是保守的選擇。

另一個方案是外部交易補強，外媒認為，開季戰績就一瀉千里的馬林魚、志不在佳績的運動家都是潛在賣家，馬林魚的墨西哥強投盧薩多開季投得不佳，但過往實績與長期控制權都讓他身價水漲船高；運動家的前球星布萊克本也被擺在交易桌上，同樣擁有實績與控制權的價值，身手雖不到頂級巨星層級，但布萊克本也是補強輪值的絕佳人選之一。

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