日本3巨頭熱聊15分鐘獨缺他 松井裕樹：說聊完了…
今天道奇、教士隊賽前，實現經典賽日本隊冠軍班底的再相會，大谷翔平、達比修有、山本由伸在外野熱聊約15分鐘，卻獨缺松井裕樹，引起日本媒體好奇，而他隨後解答，3人聊天的時間，大巴剛從飯店離開，到球場後就聽達比修說「我們聊完囉！」讓松井超惋惜。
兩軍今天進行3連戰的第2場，3人賽前在外野聚會聊天有說有笑，而這也是日本在去年經典賽預賽4場的其中3位先發投手，畫面超吸睛；3人熱聊15分鐘，新任翻譯艾爾頓艾爾頓（Will Ireton）隨後也跑來和舊識達比修聊天。
畫面獨缺同樣效力教士、也是經典賽班底的松井裕樹，媒體報導，3人在當地時間下午2點半開聊，而松井所搭乘的大巴在這個時間才剛離開飯店，錯過與大谷、山本碰面，松井一臉遺憾說：「他說他們已經聊完了。」
達比修將在明天扛起系列賽第3戰先發，將是首爾戰後再次對陣大谷翔平。
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