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MLB／大谷追上「酷斯拉」開轟紀錄 松井秀喜獻祝福
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天以大聯盟生涯175轟追平松井秀喜保持的日本球員大聯盟最多轟紀錄。松井獻上祝福說，希望大谷繼續敲出讓球迷開心的數字。
大谷翔平今天對聖地牙哥教士1局下首打席敲出陽春砲，大聯盟生涯累積175轟，追平松井秀喜保持的日本球員大聯盟最多轟紀錄。
日本共同社報導，49歲的松井今天對大谷獻上祝福表示，「今後我也會為大谷選手加油，希望能留下200支、300支及400支全壘打這種讓日本棒球迷開心的數字」。
松井過去在大聯盟效力10年締造的175轟紀錄，大谷繼去年成為第一位奪得聯盟全壘打王的日本球員後，在大聯盟生涯第7年就追平。
松井說，大谷去年奪得全壘打王頭銜，是兼具力量與技術的選手，「我的全壘打數不是我個人可以自豪的數字」。
日本電視台（Nippon TV）報導，大谷賽後受訪談到追平松井紀錄時說，坦白說很開心，「對我個人來說當然很高興，對日本棒球界來說我想也是大事」。
被問到有沒有意識到175轟，大谷說，當然知道，但基本上就是去思考一支又一支的全壘打，「不是去設定什麼目標，重要的是打出一支又一支的全壘打」。
大谷說，松井是長打者，「我在日本時從小就一直看松井打球，對於同樣是左打者的我來說，一直很敬仰松井，能跟松井在紀錄上並列，對我來說真的非常幸福」。
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