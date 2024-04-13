快訊

國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

MLB／宰馬林魚摘本季首勝 勇士明星左投回穩：找回自我

聯合新聞網／ 綜合報導
在王牌史泰德歸期未定的情況下，弗里德必須承擔起王牌責任。 法新社
在王牌史泰德歸期未定的情況下，弗里德必須承擔起王牌責任。 法新社

勇士隊明星左投弗里德（Max Fried）本季起步走得跌跌撞撞，前2戰都投不滿5局，但胎今天對戰聯盟墊底的馬林魚隊總算回穩，繳出6.1局優質先發，幫助球隊以8：1帶走勝利，弗里德也摘下本季首勝。

弗里德前兩戰對費城人和響尾蛇分別是0.2局掉3分、4.1局掉8分，表現完全不到位，不過他今天投6.1局僅挨4支安打，另外投出4次三振，直到第7局才因李維拉（Emmanuel Rivera）的安打掉分，從上一場的大爆炸中成功反彈，「最重要的是找回自我，不在乎結果，只管進攻打者好球帶。」

弗里德說：「過去幾場比賽，我感覺不像自己，很高興能上場給球隊贏球機會，這場比賽一直很拉鋸，隊友們在第7局替勝利打下了很好的基礎。」

前一戰勇士才剛以4：16慘敗給大都會隊，不過今天打線方面給予奧援，前6局僅有2分領先的他們，第7局開啟一輪猛攻打下5分大局奠定勝基，歐蘇納（Marcell Ozuna）第9局的陽春砲錦上添花打下第9分，本季第6轟持續站穩國聯全壘打王。

勇士主帥史尼克（Brian Snitker）說：「弗里德看起來又恢復正常了，如果他到了7月還是維持這樣的情況我們才需要擔心，今天弗里德速球狀況好得多，像是個侵略者，就像他平常一樣。」

過去14次雙方交手，勇士一共拿下10勝，如果下一場的勇士再度贏球，馬林魚將吞下主場開幕9連敗，追平1995年的隊史紀錄。

勇士

延伸閱讀

MLB／運動家投手開季3場先發0失分 隊史首見但僅收1勝

MLB／本壘對峙製造大場面 釀酒人亞當斯：就是一些蠢事

MLB／百大前2新秀相見歡 喬里歐虧哈勒戴：我先上大聯盟的

MLB／大谷翔平炸生涯第175轟追平松井 水原風波拋腦後

相關新聞

MLB／道奇教士8轟大戰打到延長賽 山本由伸勝投飛了

彷彿復刻首爾海外賽第2戰，道奇隊今天與教士隊又上演一場全壘打大戰，大谷翔平轟出生涯第175轟撰寫歷史，道奇隊4轟一度將山...

MLB／大谷翔平炸生涯第175轟追平松井 水原風波拋腦後

不受場外水原一平風波的影響，道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席就開轟，一發陽春砲幫山本由伸追近比數，也達成大聯盟生涯第17...

MLB／水原交保…大谷盼重新專注棒球 教頭讀不懂他的淡定

水原一平涉非法賭博、私自挪用大谷翔平帳戶還債，今天向執法機構自首，一度戴著腳鐐出庭受審，隨後以2.5萬美元保釋，遭禁止接...

MLB／大谷首轟球爭議落幕 球迷終於見到本人「再也不洗手」

大谷翔平的轉隊首轟球交換衍生爭議，今天事件迎接美好結局，撿到球的女球迷羅曼（Ambar Roman）今天重返道奇球場，與...

MLB／本壘對峙製造大場面 釀酒人亞當斯：就是一些蠢事

今天釀酒人與金鶯隊之戰出現「大場面」，6局上亞當斯（Willy Adames）與捕手麥肯（James McCann）突然...

MLB／百大前2新秀相見歡 喬里歐虧哈勒戴：我先上大聯盟的

剛橫掃完紅襪隊的金鶯隊今天回到主場，迎戰國聯中區龍頭釀酒人隊，也是兩大新秀哈勒戴（Jackson Holliday）、喬里奧（Jackson Chourio）首度同場對決，不過兩人表現都不佳，反倒是比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。