MLB／宰馬林魚摘本季首勝 勇士明星左投回穩：找回自我

勇士隊明星左投弗里德（Max Fried）本季起步走得跌跌撞撞，前2戰都投不滿5局，但胎今天對戰聯盟墊底的馬林魚隊總算回穩，繳出6.1局優質先發，幫助球隊以8：1帶走勝利，弗里德也摘下本季首勝。

弗里德前兩戰對費城人和響尾蛇分別是0.2局掉3分、4.1局掉8分，表現完全不到位，不過他今天投6.1局僅挨4支安打，另外投出4次三振，直到第7局才因李維拉（Emmanuel Rivera）的安打掉分，從上一場的大爆炸中成功反彈，「最重要的是找回自我，不在乎結果，只管進攻打者好球帶。」

弗里德說：「過去幾場比賽，我感覺不像自己，很高興能上場給球隊贏球機會，這場比賽一直很拉鋸，隊友們在第7局替勝利打下了很好的基礎。」

前一戰勇士才剛以4：16慘敗給大都會隊，不過今天打線方面給予奧援，前6局僅有2分領先的他們，第7局開啟一輪猛攻打下5分大局奠定勝基，歐蘇納（Marcell Ozuna）第9局的陽春砲錦上添花打下第9分，本季第6轟持續站穩國聯全壘打王。

勇士主帥史尼克（Brian Snitker）說：「弗里德看起來又恢復正常了，如果他到了7月還是維持這樣的情況我們才需要擔心，今天弗里德速球狀況好得多，像是個侵略者，就像他平常一樣。」

過去14次雙方交手，勇士一共拿下10勝，如果下一場的勇士再度贏球，馬林魚將吞下主場開幕9連敗，追平1995年的隊史紀錄。