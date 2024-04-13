MLB／大谷翔平炸生涯第175轟追平松井 水原風波拋腦後

不受場外水原一平風波的影響，道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席就開轟，一發陽春砲幫山本由伸追近比數，也達成大聯盟生涯第175轟，追平松井秀喜的日籍球員史上最多紀錄。

前翻譯水原一平因涉非法賭博、私自挪用大谷翔平帳戶金錢，今天向執法機構自首，大谷翔平對此事的回應是，「感激司法機構的調查，對我個人來說，這代表終於可以從這次事情解脫，我希望之後可以專注在棒球上。」

大谷翔平也說到做到，今天與教士隊之戰，1局下首打席面對先發投手金恩（Michael King），一顆外角95.4哩的速球，被大谷扛出左中外野全壘打牆，幫助道奇隊追近到1：2。

History for Shohei Ohtani!



Shohei ties Hideki Matsui for most home runs by a Japnese-born player! pic.twitter.com/YK0Sywa02o — MLB (@MLB) 2024年4月13日

這發全壘打的擊球初速107.3哩，飛行距離403呎，也是大谷翔平本季第4轟、生涯第175轟，這個數字松井秀喜用了10年累積，大谷旅美第7年就辦到，他在日前受訪時曾表示：「這是個有點特別的數字，我也希望能夠盡快達成。」

今天道奇隊先發的也是來自日本的山本由伸，他在1局上就被馬恰多（Manny Machado）轟出2分砲，雖然大谷幫忙追近分差，但2局上又被韓籍野手金河成敲出陽春砲。