MLB／大谷首轟球爭議落幕 球迷終於見到本人「再也不洗手」

大谷翔平的轉隊首轟球交換衍生爭議，今天事件迎接美好結局，撿到球的女球迷羅曼（Ambar Roman）今天重返道奇球場，與大谷翔平見到面、握到手，興奮直呼：「再也不洗手啦！」

大谷在4月4日敲出轉戰道奇隊後的首轟，賽後訪問中透露，與球迷見面後拿回這顆球，但撿到球的羅曼接受美國媒體訪問還原的卻是一段不怎麼美好的經驗，她控訴當天被迫與先生分開，她被要求迅速做出是否交換的決定，若不換不會為這顆球認證，她當下只有選擇接受，且從頭到尾並未見到大谷。

事發後，道奇表態願意重新協商交換條件，而今天羅曼與家人重返道奇球場，與大谷翔平見面合影，羅曼在X上貼出照片，留言：「最棒的生日禮物」、「剛剛與大谷握手了，再也不洗手了」。