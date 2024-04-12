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MLB／蒙哥馬利沒簽到大約分手波拉斯 轉投山本由伸經紀人

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇左投蒙哥馬利。 美聯社
響尾蛇左投蒙哥馬利。 美聯社

左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）休賽季追求7年1.72億美元大約，結果最終只和響尾蛇簽1年2500萬美元，附帶第二年自動續約選擇權的合約。據《ESPN》報導，他決定和經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）分道揚鑣。

波拉斯在這次自由球員市場談判一敗塗地，除蒙哥馬利外，塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）、金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）和重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）都沒拿到理想合約。

蒙哥馬利的新經紀人是沃夫（Joel Wolfe）和查諾克（Nick Chanock），沃夫是富比士雜誌評選體壇經紀人第3名，旗下有達比修有、千賀滉大、鈴木誠也和山本由伸等好手。

波拉斯失去蒙哥馬利後，仍是最大咖經紀人，其中洋基隊索托（Juan Soto）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）及金鶯隊柏恩斯（Corbin Burnes），本季結束後都將成為自由球員。

波拉斯

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