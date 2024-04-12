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MLB／太空人布朗0.2局挨11安史上最慘 皇家惠特遭「跨過」

聯合新聞網／ 綜合報導
洛夫廷(上)跨過惠特(下)。 路透
洛夫廷(上)跨過惠特(下)。 路透

皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）開季狀況絕佳，今天對太空人隊擊出雙響砲，上演4安猛打賞，有5分打點。皇家首局就攻下9分大局，終場以13：3大勝，系列賽橫掃太空人，豪取7連勝。

太空人先發投手布朗（Hunter Brown）首局就被打爆，面對15人次被敲11安打，包含惠特的兩分砲，單局狂失9分，他只投0.2局就退場，成為大聯盟史上首位投不滿一局就被敲11安的投手；皇家單局11安則追平隊史紀錄。

4上比賽發生意外插曲，惠特處理平凡滾地球時，二壘手洛夫廷（Nick Loftin）為了避免碰撞緊急煞車，接著竟直接跨過惠特，最終惠特仍抓下出局數。所幸兩位球員都沒受傷，賽後談到此事還能有說有笑，但皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）表示，「他們覺得很有趣，我不這麼認為。」

皇家先發投手辛格（Brady Singer）繳出5局失1分好投，惠特7下再轟出一發三分砲，幫助皇家以13：3痛宰太空人。皇家全場共16支安打，惠特5打數4安打，打擊率上升至0.358，整體攻擊指數（OPS）高達1.169。

太空人 皇家

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