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MLB／骨骼驚奇！遊騎兵薛則復原進度超前連教頭都傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵強投薛則去年底動了椎間盤手術，原先預計將缺席大半賽季。 美聯社
遊騎兵強投薛則去年底動了椎間盤手術，原先預計將缺席大半賽季。 美聯社

高齡39歲的遊騎兵隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）因去年動椎間盤手術而錯過開季，不過他手術後復健進度良好，近期受訪時表示牛棚練投感覺相當不錯，有望比原先設定的的7月底還早回歸。

薛則去年季中從大都會隊被交易至遊騎兵隊，8場先發拿下4勝2敗，防禦率3.20，雖然季後賽前期因右肩拉傷缺陣，但他還是在美聯冠軍戰復出，共計3場先發丟掉7分，不過在世界大賽對響尾蛇隊3局無失分，幫助遊騎兵走完最後一哩路，個人也收下第2枚冠軍戒指。

在奪冠6周後薛則便接受手術解決椎間盤傷勢，他在受訪中提到，手術後並沒有經歷常見的持續性神經疼痛，動完手術後就「感覺提前回歸了」，即便過了4個月還是一樣，「我正在康復過來，現在感受就跟往常一樣，這很不錯。」

不過薛則後續也強調：「我並不想走捷徑，我不想做任何超過身體允許的事情。」

薛則預計下周將進行Live BP，有高機率比提早動刀的另一位名投狄葛隆（Jacob deGrom）還早回歸，飆車般的進度連遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）都被嚇到：「我遇過許多動過類似手術的選手，他已不是年輕人了，能夠復原那麼快且表現這麼好，老實說我很驚訝。」

在理想情況下，薛則最快5月底就有機會重返投手丘，相較之下，狄葛隆的復健行程就「正常」許多，在春訓時狄葛隆提到，目標是在7月份回到大聯盟，他去年6月開了手肘韌帶置換手術，復原時間通常超過1年。

手術 薛則 遊騎兵

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