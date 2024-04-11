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MLB／「義大利夢魘」帶頭衝 皇家打爆太空人菜鳥掃6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家重砲帕斯昆汀今天敲出本季首轟。 美聯社
皇家重砲帕斯昆汀今天敲出本季首轟。 美聯社

近期氣勢如虹的皇家隊今天主場續戰太空人隊，在義大利籍重砲帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）5打點帶動下，比賽前半段就早早打爆太空人新秀投手亞里蓋提（Spencer Arrighetti），最終就以11：2漂亮大勝，收下近期6連勝，近8次面對太空人拿下7勝。

由於太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）進入傷兵名單的關係，太空人臨時叫上新秀亞里蓋提，而他的大聯盟初登板內容相當慘烈，投3局就狂失7分，失分全發生在第3局，該局皇家打了整整10個人次，給了亞里蓋提難忘的處女秀。

而皇家打線中最亮眼的莫過於有「義大利夢魘」稱號的一壘手帕斯昆汀，季初他表現相當低迷，沒有任何長打及打點，打擊率僅1成08，不過這些都在今天成功解鎖，帕斯昆汀繳出3支3，包含本季首轟，打進了生涯最多的5分打點，「我每天都感到壓力，我不想當最好的，我只想發揮出自己最好的那一面，今晚朝著正確的方向邁出步伐。」

皇家老將先發盧戈（Seth Lugo）也是獲勝關鍵，季前簽下3年4500萬合約的他6局僅失2分，連3戰都繳出優質先發，拿下個人本季第2勝的同時，防禦率降至1.45。

皇家本季戰績躍進，團隊全壘打、進攻指數都排名聯盟前10，不過最大的改變在於投手群，包含今天盧戈在內，目前12場比賽皇家先發群就投了9場優質先發，牛棚則已經連續19.1局沒失分，賽後戰績來到8勝4敗。

太空人 皇家 義大利

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