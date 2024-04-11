MLB／費城人諾拉以柔克剛 罕見均速不到90英哩照鎖紅雀

費城人隊明星強投諾拉（Aaron Nola）開季可謂多災多難，並不是因為受傷，而是三度登板都遇到嚴峻的氣候考驗，今天他在雨中出戰紅雀隊，全場均速不到90英哩，但他「以柔克剛」，照樣將紅雀打線制得服服貼貼，幫助球隊以4：3帶走勝利。

諾拉本季前3戰遭遇了低溫、大風、大雨，可說是對投手最不利的投球環境，今天紅雀主場14度低溫還飄著雨，讓諾拉投起球來格外艱辛，根據捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）說法，諾拉賽前練投時還滑倒，「諾拉也知道今天投起來會很艱難，必須要改變投球策略，因為今天的控球並不刁鑽，因此更積極進攻好球帶。」

諾拉今天面對前4名打者就有3次投到0好3壞絕對落後，對於以控球見長的他而言十分罕見，但他還是繳出6局好投，被敲出3安，送出3K、3保送，僅因2支陽春砲掉分，也是本季首次優質先發，收下第2勝。

根據統計，諾拉本場比賽均速只有89.5英哩，是職業生涯第2低，生涯最低則發生在2016年，當時他先發後就因右肘拉傷進入傷兵名單，該場比賽均速僅88.9英哩。不過，這次不用擔心諾拉的健康狀況，因為他全場12顆超過90英哩的速球中，就有8顆出現在第6局，顯現出「越投越帶勁」。

諾拉說：「前5局出全力投並沒有意義，我可能會丟到本壘板後，球是乾的或濕的差異很大，我調了跨步幅度以確保不會滑倒，這讓我能更好控制球。」

費城人以這場勝利結束了客場6連戰，期間拿下4勝2敗，勝率重回5成，目前在國聯東區排名第2。