MLB／哈勒戴延續父親7號球衣 金鶯超級新人初亮相4支0

金鶯隊昨天將20歲超級新人哈勒戴（Jackson Holliday）拉上大聯盟，今天在波士頓芬威球場首次亮相，對紅襪隊之戰擔任先發9棒二壘手，4次打數掛零、吞下兩次三振，6局上揮出二壘滾地球，攻下生涯第1分打點，金鶯終場以7：5獲勝。

哈勒戴是前年大聯盟選秀會狀元，父親麥特（Matt Holliday）又是大聯盟退役名將，曾經7次入選明星賽，2007年在洛磯隊包辦國聯打擊王、安打王、打點王，2011年效力紅雀隊更是奪下世界大賽冠軍，哈勒戴的一舉一動都受矚目。

金鶯今年開季名單沒有哈勒戴，讓不少球迷覺得意外，他終於在開季第3周登上大聯盟，今天賽前被問到是否緊張，他說：「有一點，但不像想像中那麼緊張，真的很興奮。」

哈勒戴今天7號球衣亮相，也是父親過去在紅雀、洛磯用過的背號，成為大聯盟第2年輕的球員，年紀最小是釀酒人隊外野手喬里奧（Jackson Chourio）。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「任何球員在大聯盟首次亮相總是令人興奮，這對哈勒戴是非常特別的一天，希望他儘量放輕鬆。」

金鶯今天打完前5局0：5落後，6、7局攻下7分逆轉戰局，3連戰前兩戰都獲勝，目前戰績7勝4敗在美聯東區排名第2，落後洋基隊兩場勝差。