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MLB／神鱒登頂全壘打王 這次開轟有配滷蛋還是救不了天使

聯合新聞網／ 綜合報導
天使楚奧特開季手感火燙，目前已經是連續3場開轟。 路透社
天使楚奧特開季手感火燙，目前已經是連續3場開轟。 路透社

轟不停！天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天在對戰光芒隊的比賽再度開砲，也是本季首支「非」陽春彈的全壘打，賽後累積6轟和歐尼爾（Tyler O'Neill）並列全壘打王，不過天使後續遭到光芒逆轉，以4：6敗下陣來。

楚奧特近年受到傷勢困擾，甚至被外界懷疑是否要開始走下波，不過他開季手感火燙，今天首打席就將球送出中外野大牆外，形成一發兩分砲，同時也是楚奧特本季在壘上有人時開轟，賽前他5發全壘打通通都是陽春砲。

楚奧特連3場炸裂，本季僅花了11場比賽就轟出6發全壘打，寫下隊史新紀錄，主帥華盛頓（Ron Washington）說：「當投手犯錯時，楚奧特就讓他們付出代價，他現在揮棒的感覺很好。」

楚奧特去年他僅出賽82場，留下生涯最「糟糕」的.857攻擊指數，本季累積打擊率2成93、攻擊指數高達1.150，附帶6轟、8打點，多項數據都在隊內排名第一，重新擦亮神鱒招牌，2次盜壘甚至已經是近5年最高，顯示身體狀態非常理想。

楚奧特這發全壘打幫助球隊先馳得點，但這份領先優勢沒有維持太久，光芒下個半局隨即追平，第4局再靠著卡巴耶羅（Jose Caballero）的二壘安打敲回超前分，也就此鎖定勝利，賽後天使以6勝5敗和遊騎兵並列美聯西區龍頭。

天使 楚奧特 華盛頓

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