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MLB／這就是紅雀要的王牌！葛雷復出首戰就率隊宰費城人

聯合新聞網／ 綜合報導
葛雷進度超前迎來紅雀生涯首戰，繳出5局無失分好表現。 路透社
葛雷進度超前迎來紅雀生涯首戰，繳出5局無失分好表現。 路透社

紅雀隊季前以3年7500萬美元網羅的強投葛雷（Sonny Gray）因傷錯過開季，不過他沒有讓球團等太久，今天復出首戰即展現頂尖身手，繳出5局0失分俐落表現，帶領球隊以3：0擊敗費城人隊及王牌投手惠勒（Zack Wheeler）。

紅雀砸大約簽下去年美聯塞揚獎票選第二的葛雷，就是希望他能填補紅雀這幾年缺少的王牌位置。葛雷季前原訂要先留在3A投2至3場復健賽，以補足春訓的進度，沒想到他的復原進度超前，成功說服教練團和醫療團隊，直接跳過復健賽，在大聯盟迎來紅雀初登板。

事實上，這是葛雷從3月4日腿筋拉傷後首場正式比賽，不過他的投球內容絲毫未見落差，在有65球的限制下，5局僅用64球，被敲5支安打，另外送出5次三振，其中2K賞給了強打哈波（Bryce Harper），「老實說，我感覺像待在家裡，和任何復健訓練、模擬賽或Live BP相比，我感覺更加平靜、鎮定和自信。」

紅雀主帥馬莫（Oliver Marmol）也對葛雷的狀態表示驚喜，「他已經有一段時間沒在人群前投球了，為了控制情緒、不試圖讓進度超車，他始終在我們掌控之中，這是場充滿宰制力的比賽，觀看起來非常有趣。」

葛雷復出首戰就奪勝，相比之下，費城人王牌投手惠勒就顯得悲情許多，他今天力投7局丟3分吞下敗投，連3戰繳出優質先發，不過本季首勝仍尚未開張，在這3場先發中，隊友只幫他打回4分。

團隊 復健 教練 紅雀

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