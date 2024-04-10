MLB／洋基率先10勝平隊史最佳開季 前3次最後都奪冠！

就是擋不住！開季氣勢如虹的洋基隊持續發威，今天靠著洛登（Carlos Rodon）繳出6局失2分的優質先發，以3：2在主場擊敗馬林魚隊，收下本季第10勝，持續領跑全聯盟，同時也平了洋基隊史前12場最佳戰績。

洛登今天投6局被敲4安、送出2保送，僅丟2分非自責分，附帶6K好表現，本季健康開季的他一甩去年被當成「薪水小偷」的低迷，開季3場防禦率僅有1.72，主帥布恩（Aaron Boone）讚：「他已經維持這樣的狀態好幾個月了，他把自己放在了一個很棒的位置，現在投得非常有競爭力也很投入。」

洋基第2局靠著佛度戈（Alex Verdugo）的陽春彈首開紀錄，5、6局再各添一分，送給馬林魚本季12場比賽的第11敗，4連勝的洋基則收下本季第10勝，是聯盟首支達標雙位數勝場的球隊，目前領先分區第2的紅襪隊為2.5場勝差。

休賽季從死敵紅襪轉來洋基的佛度戈顯然十分融入新東家，他在開幕戰發想的「汪汪叫」手勢也成了隊友之間最新的流行，「我喜歡它，兄弟，看到每個人得分時都在比這個手勢太有趣了，有誰會不喜歡呢？」

Bark Bark Bark. #RepBX pic.twitter.com/csi0ZKjnbs — New York Yankees (@Yankees) 2024年4月10日

前12場比賽狂掃10勝也平洋基隊史最佳開季，前3次分別是1922年、1949年和2003年，且不約而同都拿下冠軍，布恩對此謙虛地說：「現在還太早，我們還有很長的路要走，但我們當然希望任何時候能打出這樣的內容。」