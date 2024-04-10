MLB／王牌倒下再一例！太空人瓦德茲手肘發炎進傷兵名單
根據大聯盟官網報導，太空人隊王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）近期傳出手肘發炎，將進入15天傷兵名單，至少將缺席兩周賽事。
目前大聯盟開季僅兩周，投手傷兵卻已累積不少，各隊王牌紛紛「落難」，守護者隊畢柏（Shane Bieber）、馬林魚隊培瑞茲（Eury Perez）已進行手術本季報銷，另外洋基隊柯爾（Gerrit Cole）春訓期間就關機休養至今、被放入60天傷兵名單，最快要6月才能復出。勇士隊史崔德（Spencer Strider）與瓦德茲兩人則在本周成為名單上最新案例。
瓦德茲原先預計前天先發出戰遊騎兵隊，但他在反映手肘疼痛後被送回休士頓，太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）說：「他需要一點時間來恢復，看看發炎消退的時間有多快，我們希望他只會缺席兩次先發。」
瓦德茲本季前兩場先發累積12.1局投球投出10次三振，防禦率為2.19，他一向都以耐操聞名，從2020年賽季開始，包含季後賽共投了697.2局，在全聯盟高居第4。
而瓦德茲也不是太空人隊唯一待在傷兵名單上的強投，塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）至今也因肩膀傷勢遲遲未迎來本季初登板，好消息是韋蘭德前天剛在3A投首場復健賽，回歸日程應不會太長；目前瓦德茲的空位尚未確定由誰來替補，艾斯帕達表示球隊要到周末才能做出決定。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言