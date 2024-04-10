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MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷雖然沒有開轟，但一支二壘打依舊寫下百年紀錄。 美聯社
大谷雖然沒有開轟，但一支二壘打依舊寫下百年紀錄。 美聯社

道奇隊今天以6：3擊敗雙城隊，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）徹底壓制，先發7局無失分且投出14次三振，加上奧特曼（James Outman）、史密斯（Will Smith）各1支3分砲，大谷翔平雖然沒有開轟，但一支二壘打依舊寫下百年紀錄。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席遭到三振，但3局上在2出局後敲出一支擊球初速114哩的二壘安打，也是他效力道奇隊的第12支長打，而他也以8支二壘打、12支長打暫居大聯盟兩項第一，另有3轟。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）更指出，大谷翔平加盟球隊前14戰敲出12支長打，寫下道奇隊史自1901年開始最多紀錄。

葛拉斯諾先發7局無失分且投出14次三振。 美聯社
葛拉斯諾先發7局無失分且投出14次三振。 美聯社

但今天的焦點是葛拉斯諾繳出加盟道奇後的代表作，僅以88球就投滿7局，被敲3支安打沒有掉分，另外投出14次三振、沒有保送，拿下個人開季3連勝。

藍斯表示，葛拉斯諾並列道奇隊史自1901年以來，登板出賽無失分第二多三振的投手，第1名是15K共有2人，2014年6月18日的克蕭（Clayton Kershaw）、1935年9月29日的蒙格（Van Mungo）。

道奇打線則是在第4局由奧特曼先開轟取得3分領先，第5局史密斯也轟出3分砲，雙城隊2轟都出現在8局以後，傑佛斯（Ryan Jeffers）、柯瑞亞（Carlos Correa）各1發陽春砲，未能影響大局。

大谷翔平 道奇 雙城

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