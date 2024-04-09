MLB／凱勒好投+雷諾茲達生涯百轟 海盜開季9勝2敗國聯第一

海盜今天繼續在主場迎戰老虎，陣中王牌凱勒（Mitch Keller）繳出優質先發本季首勝開張，連續34場比賽先發至少投滿五局，是大聯盟目前最長紀錄。隊友也火力全開，全場狂掃12安，後段棒次貢獻6分打點，終場以7：4贏球收下3連勝、目前9勝2敗也是32年來最佳開季。

海盜王牌凱勒季前簽下五年7700萬美元延長合約，今天揮別開季前2戰低潮，用6局僅失2分的優質先發贏得本賽季首勝，教頭薛爾頓 (Derek Shelton)賽後也稱讚自家Ace，「去年，我們看到了凱勒的成長，他能夠繳出好投，面臨危機時也能擺脫困境，這也是我們給他這份合約的原因。」

主砲雷諾茲 （Bryan Reynolds）則在六局敲出左外野陽春砲，本季第二支全壘打達成生涯百轟紀錄，成為海盜隊史第25人，被問及是否知道自己達成這里程碑，雷諾茲面無表情地說道，「非常清楚，我們從去年開始就一直在談論這個紀錄，現在終於實現了。」

Clear the deck for Bryan Reynolds' 100th career home run! pic.twitter.com/wA7emkvMyA — MLB (@MLB) 2024年4月9日

海盜此戰第七棒喬（Connor Joe）和八棒崔歐洛（Jared Triolo）皆為球隊隊貢獻兩安和兩分打點，九棒巴特（Joey Bart）也有兩分打點進帳，後段棒次的發揮讓海盜開季打出9勝2敗，跌破外界眼鏡目前高居國聯第一，也是他們自1992年以來最佳開季表現。