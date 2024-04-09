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MLB／大谷本季第3轟出爐 生涯174轟距松井秀喜紀錄M1
大谷翔平的砲管真的在加溫中，今天面對雙城隊之戰在第7局炸裂陽春砲，本季第3轟出爐，單場3安打都是長打，這是他披上道奇球衣後首度「猛打賞」，且連5場都是雙安起跳，道奇終場以4：2擊敗雙城。大谷大聯盟生涯累積174轟，距離松井秀喜保持的175轟日籍球員紀錄，只差最後一步。
結束在芝加哥的比賽，道奇隊今天移師明尼蘇達出戰雙城，大谷繼續擔任先發第二棒、指定打擊，面對雙城先發投手歐柏（Bailey Ober），大谷首局就在一壘有人時敲出二壘打，幫助道奇首開紀錄。
大谷第2打席敲出中外野飛球遭到接殺，第6局再掃一支二壘打，並靠弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）連兩支安打，跑回道奇的第2分。
比分2：2平手之際，道奇第7局靠兩發全壘打要回優勢，奧曼（James Outman）先敲陽春砲，大谷狙擊一顆幾乎落在5號位的85.6哩滑球，掃出中左外野牆外，飛行距離376呎，大谷本季第3轟出爐，此役至今3安都是長打。
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