MLB／同場較勁！李政厚擺脫低潮敲安 金河成兩失誤成輸球關鍵

曾在韓職培證英雄當過隊友的金河成和李政厚今在教士主場迎戰巨人的比賽中同場出賽，去年獲得金手套的金河成此戰雖有1安打、1打點，但發生兩次失誤卻成為球隊輸球的關鍵。教士2比3一分之差輸給巨人，而李政厚則是擺脫近期低潮，睽違4場比賽再度敲安。

金河成雖在6局上敲安幫助教士取得2比0領先，但在六局及八局下發生兩次失誤皆造成掉分局面，成為球隊最終輸球的關鍵，賽後他表示，「這是沒辦法的事，已經都過去了，我無話可說，因為這是我的錯。」

李政厚今打1棒鎮守中外野，近期陷入小低潮的他，終於在此戰第一打席敲安擺脫低迷，目前38打數8安打，打擊率微幅上升至.205。

Jung Hoo #Lee’s single !! He got out of his short slump 😅👊🏻 pic.twitter.com/mQqFT0ZN8d — Joseph Kim (@blackwings2011) 2024年4月7日

巨人6局以0比2落後時，李政厚第三打席把球打向游擊給金河成，但他發生傳球失誤，讓李政厚上壘，隨後靠隊友推進跑回1分。對此，金河成賽後表示，「當時沒有意識到打者是政厚，只是出現了狀況沒有處理好。」

李政厚第四打席面對日籍投手松井裕樹打出飛球遭捕手接殺出局，松井裕樹也完成1.1局中繼任務退場，由布里托（Jhony Brito）接替登板。此時巨人扭轉局面，連續安打後，教士隊一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）企圖策動反向雙殺，但金河成發生接球失誤，跑者趁傳跑回追平分，隨後查普曼（Matt Chapman）擊出安打帶回超前分。

談到這次重大失誤，金河成說，「我沒有把球乾淨接好，結果和跑者碰觸時球就掉了。雖然失誤難免會發生，但一場比賽出現兩次失誤很遺憾。」