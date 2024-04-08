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MLB／製造安打仍有一定功力 大谷翔平多項數據名列前茅

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊作客芝加哥，今天在3連戰最後一戰以1：8不敵小熊隊，大谷翔平4打數2安打，第8局攻下全隊唯一打點，也是本季第5支二壘打，在大聯盟和6名者並列領先，另有多項數據也在大聯盟名列前茅。

道奇打完開季前12戰，對小熊1勝2敗，也是首次輸掉系列賽，目前戰績8勝4敗仍在國聯西區排名第1，也是分區唯一勝率超過5成的球隊。

大谷這12戰保持全勤，出賽數在大聯盟並列領先，50次打數更是獨居榜首，儘管目前只有兩支全壘打，但16支安打排名第3，只落後隊友貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）1支。

另外，大谷今天6局上出現本季首支三壘打，8局上追加二壘打，也是連續4場比賽出現兩支安打，打擊率從3成04升至3成20，史密斯4次打數掛零，不過打擊率4成15在國聯排名第2。

海盜隊泰勒（Michael A. Taylor）4成29暫居大聯盟之首，洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）4成24居次。

大谷去年在天使隊以44轟奪下美聯全壘打王，開季前8戰出現3轟，今年進度雖然稍微落後，但製造安打的功力仍有一定水準，目前12場比賽有10場敲安，而且單場2安就有6場，和貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）組成「MVP打線」，對敵隊造成極大威脅。

這3人開季12戰全勤，打擊率至少都在3成20以上，合計出現47支安打，包括8支全壘打、兩支三壘打、10支二壘打，聯手攻下25分打點、跑回34分，堪稱大聯盟破壞力最強的前3棒。

大聯盟

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