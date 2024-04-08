MLB／「天才小史」退休感謝國民 兒時夢想在2019年實現了

大聯盟官方昨天把「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）列入退休名單，國民隊今天在華盛頓主場和費城人隊交手前，正式宣布此事，這位生涯113勝強投也發出聲明，感謝全隊幫忙，讓他在2019年奪下世界大賽冠軍。

史特拉斯堡生涯13年247場先發，帶著113勝62敗、防禦率3.24退休；他在2019年世界大賽對太空人隊投出兩勝，幫助國民首度封王，也獲選MVP，生涯最後一次登板是2022年6月10日，對馬林魚隊投4.2局失7分吞敗。

史特拉斯堡透過聲明表示，「當我還是個小孩子的時候，夢想就是贏得世界大賽，感謝眾多教練、隊友和醫療團隊，兒時夢想在2019年實現了。」

Stephen Strasburg's career was filled with sensational moments. pic.twitter.com/t8thMGrvLB — MLB (@MLB) 2024年4月7日

國民在2009年選秀會首輪指名史特拉斯堡，他成為選秀狀元後，隔年6月登上大聯盟，最後也在這裡高掛球鞋；小史今天特別提到，國民是自己唯一認識的球隊，他和家人真的很幸運，能在華府經歷這段棒球之旅。

儘管生涯飽受傷痛之苦，史特拉斯堡在2019年表現超神勇，國民以外卡身分晉級後，他在4輪比賽分別投贏釀酒人、道奇、紅雀（各1勝）、太空人隊，成為史上首位在單一季後賽投出5連勝的投手。

當時史特拉斯堡狂飆47次三振，只有4次保送，對手在得點圈有人時，22次打數掛零，留下防禦率1.98的高水準之作，國民年底和他簽下7年2億4500萬美元合約，成為史上投手最高合約。