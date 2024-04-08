MLB／被今永昇太解決兩次 大谷找其他小熊投手掃兩長打

芝加哥瑞格利球場今天續演日本內戰，小熊隊先發投手今永昇太與道奇隊大谷翔平過招兩打席，都由今永勝出，但大谷從其他小熊投手手中夯長打，單場1支二壘打、1支三壘打，小熊終場以8：1大勝道奇。

碰上同胞投手今永，大谷首局纏鬥9球，最終面對一顆94.4哩直球揮空三振，第3局的過招則是三壘方向飛球出局。

4局下一陣大雨造成比賽中斷2小時51分鐘後，今永未繼續站上投手丘，以4局無失分收工；大谷的第3打席在第6局面對雷特（Mark Leiter Jr. ），掃出一記在中右外野之間落地的長打，加上右外野手鈴木誠也接球時又手滑一下，讓他跑出三壘打。

道奇處於0：8落後，第8局貝茲（Mookie Betts）在兩出局後選到保送，大谷補上二壘打，掃回團隊唯一分數，避免遭到完封。

大谷單場4打數敲出2支長打，連續4場雙安，賽後打擊率3成20。

談到今天與大谷對戰後的感覺，今永表示，「他的揮棒真的很猛，當他站在打擊區時，感覺體型真的很大，是很有威壓感的選手。」

首局對大谷飆K，今永指出今天的直球狀態還不錯，「專注在我該做的事情上，而不是我想做的事情上。」他說勝負往往只有一線之隔，也是有可能被敲全壘打，而今天只是剛好可以壓制大谷，自己也會盡力維持這樣的對戰表現。

Shota Imanaga wins Round 1 vs. Shohei Ohtani! pic.twitter.com/JjWCe1GmCk — MLB (@MLB) 2024年4月7日