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MLB／大谷翔平敲本季首轟 教頭點醒：做自己就好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平本季首轟出爐，自己非常激動。美聯社
大谷翔平本季首轟出爐，自己非常激動。美聯社

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日本球星大谷翔平今天在第4打席、第7局終於敲出轉戰道奇隊後的第1轟，開季第41打席才終結0轟乾旱，大谷坦言自己也會焦慮，而賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）的一番話對自己幫助很大，「做你自己就好。」

大谷翔平今天依舊是先發第2棒、指定打擊，1局下遭到三振，3局下敲出安打，4局下則是左外野平飛球出局，7局下2出局後，大谷翔平擊中左投羅傑斯（Taylor Rogers）的93.2哩伸卡球，這球飛行430呎後落到右外野觀眾席。

道奇主場響起巨大歡呼聲，慶祝大谷翔平在開打後第9戰、第41打席終於開轟，大谷賽後接受訪問時表示，最近打擊狀況不理想，能做的就是抑制自己焦慮的情緒，專注在自己的揮棒上，「能夠敲出這一轟，覺得真是太好了。」

道奇教頭羅伯茲賽前對大谷狀況並不擔心，也向媒體表示，只需要一個觸發就能解除困境；而大谷也表示，今天賽前確實有跟羅伯茲聊過，「他告訴我，只要做你自己就好，不要試著多做什麼，這個真的有幫助到我。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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