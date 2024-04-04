MLB／韋蘭德準備展開復健賽 艾瓦瑞茲雙響砲轟垮藍鳥
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太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）因為肩傷趕不上開季，確定8日在小聯盟3A展開首場復健賽，如果恢復順利，最快本月就可重返大聯盟。
韋蘭德以41歲之齡邁入生涯第19季，季前傳出右肩不適，3月29日開季被列入傷兵名單，隨著身體狀況逐漸好轉，明天先進牛棚練投，8日恢復實戰。
太空人新教頭艾斯帕達（Joe Espada）表示，韋蘭德8日預定投70到75球 ，第2場85到90球，期待他經過兩場復健賽後，就可脫離傷兵名單。
太空人今天繼續在休士頓主場迎戰藍鳥隊，進行3連戰最後一戰，全場出現15支安打，古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5打數4安打、轟出雙響砲，亞土維（Jose Altuve）和潘尼亞（Jeremy Pena）也貢獻全壘打，3人聯手包辦7分打點，幫助太空人8：0獲勝。
藍鳥前天在3連戰首戰被布蘭柯（Ronel Blanco）徹底封鎖，以0：10慘敗，也是大聯盟本季首場無安打比賽，昨天2：1扳回一城，今天面對太空人5名投手只有1支安打，又以8分差落敗，3連戰加起來只得兩分，總比數是2：19。
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