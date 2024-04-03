MLB／洋基遭響尾蛇完封吞本季首敗 教頭布恩不擔心賈吉低迷

教士隊今天與紅雀隊交手，日籍強投達比修有主投7局失3分，但教士打線熄火，終場以2：5輸球，達比修承擔敗投。 達比修前5局只失1分，6局上被紅雀捕手康崔拉斯（Willson Contreras）夯

2024-04-03 17:43