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MLB／洋基遭響尾蛇完封吞本季首敗 教頭布恩不擔心賈吉低迷
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洋基隊開季取得5連勝，今天打線卻慘遭響尾蛇隊王牌賈倫（Zac Gallen）和牛棚封鎖，終場以0：7被完封，吞下本季首敗。
洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）1局下就被敲5支安打失3分，他隨後4局回穩沒再丟分，總計主投5局被敲8安，失3分。響尾蛇王牌賈倫則完美壓制洋基打線，主投6局飆6K，沒有失分。
7局下響尾蛇強打華克（Christian Walker）敲出三分砲擴大領先，8局下再靠暴投添加1分保險分，終場以7：0完封洋基。洋基全場只有3安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）持續低迷，本季24打數3安打，打擊率0.125，首轟尚未出現。
洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）同樣陷入低潮，本季20打數3安打，打擊率0.150。對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示不擔心，「他仍然擁有身體天賦，有時你必須一起和他經歷起伏，他在尋找狀態。」至於賈吉，布恩認為他手感爆發只是時間問題。
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