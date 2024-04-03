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MLB／達比修有7局好投問天吞敗 松井裕樹控球走鐘坦言受挫

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

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教士隊今天與紅雀隊交手，日籍強投達比修有主投7局失3分，但教士打線熄火，終場以2：5輸球，達比修承擔敗投。

達比修前5局只失1分，6局上被紅雀捕手康崔拉斯（Willson Contreras）夯出兩分砲，總計今天主投7局，投出6三振和1保送，被敲出5安打，失3分。

日籍左投松井裕樹8局上登板，沒想到他先被敲安打，接著又連丟2個保送，造成無人出局滿壘局面，他也被換下場。左投培洛塔（Wandy Peralta）接手後，紅雀靠野手選擇和高飛犧牲打進帳2分，最終也收下勝利。

松井裕樹全場投18顆球，只有4顆是好球，他受訪時坦言有感受到挫折，「我想整理心情迎接明天，已經發生的事無法改變，所以要看比賽影像確認問題出在哪，避免再次犯錯。」

教士 松井裕樹 紅雀 達比修有

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