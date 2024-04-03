MLB／達比修有7局好投問天吞敗 松井裕樹控球走鐘坦言受挫
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
教士隊今天與紅雀隊交手，日籍強投達比修有主投7局失3分，但教士打線熄火，終場以2：5輸球，達比修承擔敗投。
達比修前5局只失1分，6局上被紅雀捕手康崔拉斯（Willson Contreras）夯出兩分砲，總計今天主投7局，投出6三振和1保送，被敲出5安打，失3分。
日籍左投松井裕樹8局上登板，沒想到他先被敲安打，接著又連丟2個保送，造成無人出局滿壘局面，他也被換下場。左投培洛塔（Wandy Peralta）接手後，紅雀靠野手選擇和高飛犧牲打進帳2分，最終也收下勝利。
松井裕樹全場投18顆球，只有4顆是好球，他受訪時坦言有感受到挫折，「我想整理心情迎接明天，已經發生的事無法改變，所以要看比賽影像確認問題出在哪，避免再次犯錯。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言