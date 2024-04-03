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MLB／哈波三響砲破0安低潮 必贏多比賽中抵達就中繼4局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
哈波揮別開季0安低潮，單場3響砲包辦6分打點。 美聯社
哈波揮別開季0安低潮，單場3響砲包辦6分打點。 美聯社

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費城人隊今天拉上前中職樂天桃猿隊洋投必贏多（Ricardo Pinto），他也上演一場即刻救援，第4局才抵達球場，第6局就登板投球吃下4局，拿下1次救援成功，費城人隊也在哈波（Bryce Harper）的單場3響砲之下，以9：4擊敗紅人隊。

費城人隊今天賽前將表現不佳的布洛格登（Connor Brogdon）指定讓渡，從3A找來必贏多支援，必贏多在2022年曾短暫效力樂天桃猿隊，今年春訓在費城人隊出賽4場，拿下1勝0敗、防禦率3.18。

費城人隊今天拉上前中職樂天桃猿隊洋投必贏多，比賽中趕到立刻上場後援4局。 路透
費城人隊今天拉上前中職樂天桃猿隊洋投必贏多，比賽中趕到立刻上場後援4局。 路透

臨時被指派到大聯盟出賽，必贏多正在紐約州羅徹斯特隨隊，費城人派車將他接到主場市民銀行球場，然而中間遇到塞車，直到第4局才抵達球場，根據美國媒體報導，必贏多簡單跟總教練湯姆森（Rob Thomson）打個招呼，就立刻去牛棚熱身。

先發投手譚波（Spencer Turnbull）投完5局丟掉1分退場後，就由必贏多接手，他一共投了73球、4局，被敲5支安打，丟掉3分有2分責失，另有4次三振無保送，這是必贏多自2019年後再次在大聯盟出賽，也拿下生涯第1次救援成功。

費城人明星重砲哈波雖然開季前11打數無安打，但今天大爆發，首打席面對亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）敲出本季首安，就是一發距離420呎的陽春砲，4局下又在兩隊平手時敲出一發367呎陽春砲，7局下的422呎滿貫全壘打則為費城人隊一口氣拉開比數。

哈波單場4打數3安打、6分打點，造就費城人隊史第25次單場三響砲賽事，而其中包含1發滿貫砲則是隊史第3人，前有2008年5月16日沃斯（Jayson Werth）、1968年9月29日艾倫（Dick Allen）。

樂天桃猿 費城人

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