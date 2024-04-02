MLB／一壘指導員「消失」比賽無法進行 遭主審大吼才回場上
白襪隊今天在大雨中以0：9慘敗勇士隊，比賽中出現罕見一幕，8局下主審突然宣布比賽暫停，因為白襪一壘指導員布儒瓦（Jason Bourgeois）消失了，主審朝白襪板凳區大吼，他才回到場內。
芝加哥當地下起大雨，加上氣溫只有7.7度，第8局暫停44分鐘，幾乎全場球迷都離場，但主審仍宣布恢復進行，隨後勇士三壘手萊里（Austin Riley）夯出三分砲，這是他本季首轟。
8局下輪到白襪進攻，場上卻遲遲等不到一壘指導員現身，直到布儒瓦出現後，比賽才重新開打。主播當下也對這情況感到疑惑，表示從未見過這種情況，白襪該局無功而返，裁判也宣布比賽提前結束。
勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）現年40歲，是大聯盟第3年長的選手，本季是他生涯第17個賽季，今天主投5.2局，送出6三振2保送，被敲3支安打，無失分。他賽後談到本季初登板的心情，「我感覺很好，今天使用了所有球路，任何時候都可以這樣做，這真的很有趣。」
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